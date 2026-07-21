Минэкологии Башкирии утвердило сроки сезона охоты с собаками

В Башкирии стартует выдача разрешений на любительскую и спортивную охоту с подружейными собаками. Охота во всех угодьях республики разрешена для владельцев легавых, ретриверов и спаниелей при наличии документов на животное, сообщает минэкологии региона.

Установлены следующие сроки охоты:

болотно-луговая дичь - с 25 июля по 30 ноября 2026 года;

степная, полевая и боровая дичь - с 5 августа 2026 года по 10 января 2027 года;

водоплавающая дичь - с 8 августа по 31 декабря 2026 года.

Суточные нормы добычи на одного охотника:

бекасы, дупели — по 5 штук;

мелкие птицы (гаршнеп, коростель) — по 3;

голуби, куропатки, перепела — по 5;

вальдшнепы — по 5;

рябчики — по 3;

глухари, тетерева — по 1;

гуси, утки, лысухи — по 5.

Отстрел краснокнижных птиц запрещен.

Заявления принимаются в разные даты лично или почтой: на луговую дичь — с 6 июля, на боровую — с 15 июля, на водоплавающую — с 18 июля.

Получить разрешение можно в минэкологии (ул. Ленина, 86) либо у охотинспекторов. Справки по телефону 8 (347) 218-04-16.

Ранее сообщалось о начале приема заявлений на добычу диких животных.