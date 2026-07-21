Минэкологии Башкирии утвердило сроки сезона охоты с собаками

В Башкирии стартует выдача разрешений на любительскую и спортивную охоту с подружейными собаками. Охота во всех угодьях республики разрешена для владельцев легавых, ретриверов и спаниелей при наличии документов на животное, сообщает минэкологии региона.
Установлены следующие сроки охоты:
Суточные нормы добычи на одного охотника:
Отстрел краснокнижных птиц запрещен.
Заявления принимаются в разные даты лично или почтой: на луговую дичь — с 6 июля, на боровую — с 15 июля, на водоплавающую — с 18 июля.
Получить разрешение можно в минэкологии (ул. Ленина, 86) либо у охотинспекторов. Справки по телефону 8 (347) 218-04-16.
Ранее сообщалось о начале приема заявлений на добычу диких животных.
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