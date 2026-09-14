Какие выплаты могут получить пенсионеры в России

В Госдуме напомнили об основных видах доплат к пенсии, благодаря которым можно увеличить её размер. В том числе это доплата до прожиточного минимума, перерасчёт после 80 лет, сельские и северные надбавки, и другие выплаты. Подробно — в карточках.

Ранее сообщали, какие выплаты могут получить семьи.