Какие выплаты могут получить семьи в Башкирии

В Башкирии семьям доступны меры господдержки, сопровождающие родителей с момента ожидания ребенка и до его взросления. Их основную часть оформляет Отделение Социального фонда России по Башкортостану.

Единое пособие

Одной из самых востребованных мер поддержки является единое пособие. Выплата назначается на детей в возрасте до 17 лет и будущим матерям, вставшим на учет в женской консультации на ранних сроках беременности. Пособие назначается на основании комплексной оценки нуждаемости — оценивается имущество и доходы семьи. Размер пособия на детей составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на детей в регионе, на женщин в таких же процентах, но по прожиточному минимуму на трудоспособное население.

С начала года в Башкирии единое пособие назначено родителям более 162 тысяч детей, сумма выплат на сегодняшний день составила свыше 23 млрд рублей, по данным отделения СФР по РБ.

Пособие по беременности и родам работающим женщинам

Пособие выплачивается работающим и добровольно застрахованным (ИП, адвокаты, нотариусы) женщинам в рамках обязательного социального страхования по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Размер выплат для работающих по трудовому договору составляет 100% от среднего заработка за два календарных года, предшествующих году начала отпуска по беременности и родам. Женщины, вступившие в добровольные правоотношения с Социальным фондом, получают выплаты в минимальном размере с учетом районного коэффициента.

В текущем году такое пособие получили более 14,7 тысяч трудоустроенных беременных женщин на общую сумму 2,4 млрд рублей.

Кроме этого, пособие по беременности и родам назначается и студенткам-очницам (начиная 1 сентября 2025 года). Сумма выплаты с указанной даты определяется исходя из 100% величины регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. До указанной даты выплаты производили учебные заведения, расчет производился на основе стипендии.

В таком же размере (как и студенткам) пособие по беременности и родам положено и женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Пособие выплачивается одному из родителей либо лицу, их заменяющему. При рождении двух и более детей оно выплачивается на каждого ребенка. Размер такого пособия на сегодняшний день в республике составляет 32 718,02 рубля с учетом районного коэффициента.

Если родители в браке и один из родителей не работает, то пособие получит работающий. Если родители не в браке (в разводе), то пособие получает один из родителей, с которым ребенок совместно проживает (если в разводе по решению суда).

Такое пособие получили свыше 3 тысяч неработающих и более 11,3 тысячи работающих родителей на общую сумму более 460 млн рублей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Данное пособие, как правило, оформляют работающие мамы. В то же время закон предусматривает право оформления ухода и другими официально трудоустроенными родственниками: это могут быть папы, бабушки, дедушки или опекуны. Устанавливается выплата в размере 40% от среднего заработка, рассчитанного за два календарных года, предшествующих отпуску по уходу за ребенком. При этом она не может быть ниже установленного минимального размера — 12 270 рублей.

На сегодняшний день такое пособие получают более 32 тысяч работающих жителей республики. Общая сумма выплат в текущем году составила — 3,9 млрд рублей.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет могут получать и неработающие, но назначение производится в результате комплексной оценки доходов и имущества.

Гражданам, уволенным в период отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организации, это пособие также назначается. Оно исчисляется в размере 40% от среднего заработка, рассчитанного за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу увольнения.

Если получатель пособия был уволен в связи ликвидацией организации уже в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком и получал пособие как работающий, то ему сохранят тот же размер пособия. При этом размер пособия для уволенных в связи с ликвидацией не может превышать 24 540 руб. 18 коп. в 2026 году.

Материнский (семейный) капитал

Размер маткапитала ежегодно индексируется, и в этом году составляет:

— 728 921 руб. 90 коп. — если в семье один ребенок, рожденный или усыновленный, начиная с 1 января 2020 года, аналогичная сумма и для семей с двумя детьми, если они рождены или усыновлены с 2007 по 2019 годы;

— 963 243 руб. 17 коп. — при рождении или усыновлении второго ребенка с 1 января 2020 года, а также последующих детей, если ранее право на материнский капитал не возникало;

— 234 321 руб. 27 коп. — размер доплаты при рождении второго ребенка в семье.

Средствами маткапитала можно оплатить: детский сад, обучение в вузе, в ссузе, автошколе, обучение на курсах иностранного языка, кружки и спортивные секции, а также проживание ребенка в общежитии на период обучения.

Также средства можно направить на улучшение жилищных условий. Например, приобрести комнату, квартиру, жилой дом или его часть, дом блокированной застройки (таунхаус). Оплатить строительство или реконструкцию дома, компенсировать затраты за построенный или реконструированный дом, уплатить первоначальный взнос по ипотеке.

Кроме этого средства можно направить на ежемесячную выплату на детей до 3 лет. Она доступна семьям, у которых среднедушевой доход ниже двукратного размера регионального прожиточного минимума.

Остаток средств, не превышающий 10 тысяч рублей, можно получить единовременной выплатой.

В текущем году одобрено более 21 тысячи заявлений жителей на использование средств маткапитала на общую сумму более 9 млрд рублей.

Ежегодная семейная выплата

Новая семейная выплата стартовала с 1 июня 2026 года. Она предназначена для родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, которые воспитывают двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет (обучающихся очно). Для назначения выплаты необходимо, чтобы у заявителя в расчётном периоде были доходы, с которых уплачивался налог на доходы физических лиц.

Мера поддержки предназначена для семей с доходом, не превышающим полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения в республике за прошлый год — 23 673 рубля. По заявлениям, поданным в 2026 году, учитываются доходы семьи с января по декабрь 2025 года.

Размер выплаты индивидуален. Заявителям выплачивается разница между уплаченным НДФЛ в предшествующем году и суммы, исчисленной с того же дохода по ставке 6%.

Заявления ежегодно принимаются с 1 июня до 1 октября.

На сегодняшний день семейную выплату получили более 41 тысячи жителей республики на общую сумму 1,1 млрд рублей.

Единовременная выплата семьям, взявшим на воспитание детей

Право на такую выплату имеют: усыновители, опекуны, попечители и приёмные родители. Они должны быть гражданами России, постоянно проживающими на территории страны. Кроме этого, данное пособие выплачивается постоянно проживающим на территории Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также беженцам. Единовременная выплата предоставляется на каждого принятого в семью ребенка.

Сумма в текущем году после февральской индексации составляет — 32 718,02 рубля. Размер выплаты увеличивается в случаях, когда семья усыновила ребенка с инвалидностью, ребенка старше 7 лет или двух и более детей, являющихся друг другу братьями и сестрами. В этих случаях размер пособия составит — 249 992,30 рубля.

С начала года принято на воспитание в семьи 425 детей, произведено выплат на общую сумму более 28 млн рублей.

«Указанный перечень мер поддержки не исчерпывающий, подробную информацию обо всех мерах можно узнать на сайте Социального фонда России. Например, беременным жёнам военнослужащих по призыву или мобилизации полагается единовременное пособие в размере 51 812,40 рубля. А детям военнослужащих по призыву выплачивается ежемесячное пособие в размере 22 205,30 рубля. Если возникли вопросы по льготам и выплатам, можно звонить специалистам 8–800–100–00–01», — прокомментировали в Соцфонде по Башкирии.