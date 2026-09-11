В Башкирии на Салаватском месторождении пересадили краснокнижные растения

На Салаватском месторождении меди в Абзелиловском районе начались работы по сохранению краснокнижных растений. В эти дни специалисты Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН пересадили редкие виды из зоны геологоразведки в охраняемую территорию.

Как сообщил заместитель директора по экологической безопасности компании «Салаватское» Арсен Тагиров, краснокнижные растения были обнаружены специалистами научного института в 2025 году.

«Специалисты пересадили растения на особо охраняемую природную территорию в сходный биотоп. Работы ведутся в рамках исполнения экологического законодательства и направлены на сохранение и увеличение популяции редких видов растений, занесённых в Красную книгу», — сказал Арсен Тагиров.