В Башкирии на Салаватском месторождении пересадили краснокнижные растения

На Салаватском месторождении меди в Абзелиловском районе начались работы по сохранению краснокнижных растений. В эти дни специалисты Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН пересадили редкие виды из зоны геологоразведки в охраняемую территорию.
Как сообщил заместитель директора по экологической безопасности компании «Салаватское» Арсен Тагиров, краснокнижные растения были обнаружены специалистами научного института в 2025 году.
«Специалисты пересадили растения на особо охраняемую природную территорию в сходный биотоп. Работы ведутся в рамках исполнения экологического законодательства и направлены на сохранение и увеличение популяции редких видов растений, занесённых в Красную книгу», — сказал Арсен Тагиров.
Пока завершен первый этап пересадки растений семейства орхидных. В дальнейшем специалисты научного института будут следить за приживаемостью и состоянием популяции. О процессе пересадки рассказала ведущий научный сотрудник группы тропических и субтропических растений Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН, кандидат биологических наук Мария Лебедева.
«Сейчас наша задача — выкопать их, сохранив корневую систему, целостность куртин, и упаковать для транспортировки. Упаковку делаем на подушке из мха в специальные ящики, защищающие от пересыхания. Растения пересаживаем в биотопы горно-лесной зоны Южного Урала, которые являются близкими аналогами территории произрастания», — рассказала Лебедева.
Разрешение на пересадку растений было получено от министерства природопользования и экологии Башкирии. Директор «Салаватского» Тагир Бахтигареев отметил, что данное мероприятие стало продолжением экологических акций, которые компания проводит с первого дня работы.
«Компания «Салаватское» провела уже несколько экологических проектов, направленных на восстановление природных ресурсов. Это компенсационное лесовосстановление на территории Бурангуловского сельского поселения и восстановление водных биоресурсов — зарыбление притока реки Белой 10 тысячами мальков стерляди в Белорецком районе. А мероприятия по пересадке охраняемых растений в сходные природные условия — наилучшая стратегия для долговременного сохранения популяций краснокнижного вида», — отметил руководитель компании Салаватское».
Ранее «Салаватское» благоустроило самое отдаленное село Абзелиловского района.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.