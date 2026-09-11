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10:05 (UTC+5), 11 Сентября 2026

В Башкирии на Салаватском месторождении пересадили краснокнижные растения

Компания продолжает экологические инициативы, начатые с первых дней своей работы.

Фото: Алия Аргинбаева | пресс-служба «Салаватское»
Инсаф Хужабирганов

На Салаватском месторождении меди в Абзелиловском районе начались работы по сохранению краснокнижных растений. В эти дни специалисты Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН пересадили редкие виды из зоны геологоразведки в охраняемую территорию.

Как сообщил заместитель директора по экологической безопасности компании «Салаватское» Арсен Тагиров, краснокнижные растения были обнаружены специалистами научного института в 2025 году.

«Специалисты пересадили растения на особо охраняемую природную территорию в сходный биотоп. Работы ведутся в рамках исполнения экологического законодательства и направлены на сохранение и увеличение популяции редких видов растений, занесённых в Красную книгу», — сказал Арсен Тагиров.

Алия Аргинбаева персс-служба «Салаватское»
Алия Аргинбаева персс-служба «Салаватское»
Фото: Алия Аргинбаева | персс-служба «Салаватское»
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Пока завершен первый этап пересадки растений семейства орхидных. В дальнейшем специалисты научного института будут следить за приживаемостью и состоянием популяции. О процессе пересадки рассказала ведущий научный сотрудник группы тропических и субтропических растений Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН, кандидат биологических наук Мария Лебедева.

«Сейчас наша задача — выкопать их, сохранив корневую систему, целостность куртин, и упаковать для транспортировки. Упаковку делаем на подушке из мха в специальные ящики, защищающие от пересыхания. Растения пересаживаем в биотопы горно-лесной зоны Южного Урала, которые являются близкими аналогами территории произрастания», — рассказала Лебедева.

Разрешение на пересадку растений было получено от министерства природопользования и экологии Башкирии. Директор «Салаватского» Тагир Бахтигареев отметил, что данное мероприятие стало продолжением экологических акций, которые компания проводит с первого дня работы.  

«Компания «Салаватское» провела уже несколько экологических проектов, направленных на восстановление природных ресурсов. Это компенсационное лесовосстановление на территории Бурангуловского сельского поселения и восстановление водных биоресурсов — зарыбление притока реки Белой 10 тысячами мальков стерляди в Белорецком районе. А мероприятия по пересадке охраняемых растений в сходные природные условия — наилучшая стратегия для долговременного сохранения популяций краснокнижного вида», — отметил руководитель компании Салаватское».

Ранее «Салаватское» благоустроило самое отдаленное село Абзелиловского района.

Алия Аргинбаева пресс-служба «Салаватское»
Фото: Алия Аргинбаева | пресс-служба «Салаватское»
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