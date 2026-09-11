Куда отправились сельхозживотные из Башкирии

В течение августа сельскохозяйственные животные чаще всего продавались в Пермский край, Удмуртию, Оренбургскую, Московскую, Воронежскую области, сообщили в Россельхознадзоре по Башкирии. Всего ведомство получило 348 заявлений на перемещение животных.
В РСХН напомнили, что для одобрения заявки животные и птица должны быть зарегистрированы в системах ветеринарного контроля «Цербер» и «Хорриот» (первая учитывает владельцев животных, вторая — самих животных).
Ранее сообщали, что в августе за границу вместе с хозяевами вылетели 80 домашних питомцев, из них 62 – в дальнее зарубежье. А всего с начала года ветдокументы на выезд в 20 стран оформляли на 205 кошек и собак.
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