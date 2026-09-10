В Башкирии завершили ремонт участка дороги в Балтачевском районе

В Балтачевском районе подрядчики завершили ремонт 5,2-километрового участка дороги Бураево – Старобалтачево – Куеда между райцентром и Староиликово. На нём сняли старое покрытие и уложили два слоя нового асфальтобетона с укреплением обочин.

Работы профинансированы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», отметили в минтрансе РБ. К концу июля был готов другой участок этой же дороги.

– Дорога Бураево – Старобалтачево – Куеда связывает Балтачевский, Бураевский и Татышлинский районы, в которых проживает более 58 тысяч человек. Она также обеспечивает транспортное сообщение между Башкортостаном и Пермским краем. Ежедневно по этой дороге проезжает более 3 тысяч автомобилей, поэтому важно последовательно приводить ее в нормативное состояние, – прокомментировала министр транспорта РБ Любовь Минакова.

Всего в 2026 году в текущем сезоне по нацпроекту ремонтируют около 200 км дорог и 13 мостов.