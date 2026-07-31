В Башкирии закончили ремонт участка дороги Бураево – Старобалтачево – Куеда

Третий участок этой дороги, который также обновят в текущем строительном сезоне — возле Верхних Татышлов.
Как отметили в минтрансе РБ, дорога соединяет три района с населением 58 тыс. человек и выходит в соседний Пермский край. Ежедневный трафик составляет более 3 тыс. машин.
Всего в 2026 году по нацпроекту в Башкирии отремонтируют 200 км дорог и 13 мостов.
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