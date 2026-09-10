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16:54 (UTC+5), 10 Сентября 2026

В Башкирии билеты на электрички можно будет купить за цифровые рубли

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Сергей Николаев

С сентября пассажиры пригородных поездов Башкирии могут оплачивать билеты цифровым рублём – новой формой национальной валюты Банка России, сообщает БППК. 

Цифровой рубль становится ещё одним удобным инструментом оплаты билетов и услуг. Операции с ним для граждан РФ идут без комиссии. Оплатить проезд можно во всех стационарных кассах и терминалах самообслуживания на территории региона.  

При оформлении билета в кассе или терминале отобразится универсальный QR-код. Далее необходимо открыть мобильное приложение своего банка, поддерживающего операции с цифровым рублем, отсканировать QR-код через приложение, выбрать счет цифрового рубля и подтвердить операцию. Чтобы пользоваться новым инструментом оплаты, нужно открыть счет цифрового рубля на платформе Банка России. 

Ранее сообщалось, какие льготы положены школьникам и студентам в электричках в Башкирии.

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