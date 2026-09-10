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17:54 (UTC+5), 10 Сентября 2026

Статистики рассказали, как изменились цены за неделю в Башкирии

Башкортостанстат опубликовал данные мониторинга средних потребительских цен за неделю по состоянию на 7 сентября 2026 года.

Фото: Галина Бахшиева | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

По информации статистиков, в Башкирии наблюдается некоторое увеличение цен на некоторые продукты питания. Больше других подорожала гречневая крупа – на 5,1% и достигла в среднем 71,16 рубля за килограмм. Кроме того, подорожали куриное мясо (+1,89%), сахар-песок (+1,46%), вареные колбасы (+1,31%), куриные яйца (+1,35%), пшеничный хлеб (+1,05%), сливочное масло (+0,22%), пастеризованное молоко (+0,05%).

В категории овощей наблюдается разнонаправленная динамика цен, отметили статистики Башкирии. Так, в регионе значительно подешевели картофель – на 7,21%, капуста – на 6,97%, морковь – на 3,92%, свекла – на 3,19%, лук – на 3,64%.

Фрукты также продемонстрировали снижение цен. В частности, яблоки подешевели на 0,81%, бананы – на 0,83%.

В топливном сегменте существенных изменений не зафиксировано. Цены на все виды бензина и дизтопливо в Башкирии остались практически на прежнем уровне с минимальными колебаниями в пределах 0,04-0,06%.

Как ранее сообщил Башинформ, Башкирия увеличила экспорт продукции АПК.

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