Башкирия увеличила экспорт продукции АПК

«Таким образом, к 1 сентября объем поставок вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году на эту же дату было отгружено 310 тысяч тонн продукции АПК», — сообщили в минсельхозе и отметили, что наращивание поставок продукции агропромышленного комплекса за рубеж осуществляется в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В денежном выражении показатель вырос почти на 11%. За восемь месяцев текущего года производители республики реализовали продукции почти на 207 млн долларов США. Год назад — на 188 млн долларов.



Больше всего поставок из Башкирии приходится на Индию, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Китай.

Более 65 процентов объема поставок в структуре экспорта за восемь месяцев 2026 года пришлись на продукцию масложировой отрасли, 6,3 процента – на зерновые, более 17 процентов – на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности (колбасы, кондитерские изделия, напитки и т. д.), прочую продукцию АПК — свыше 8 процентов.

Как ранее сообщил Башинформ, Башкирия увеличила продажи зерна на внутреннем рынке России.