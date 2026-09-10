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17:04 (UTC+5), 10 Сентября 2026

Почти 30 гаражей в Башкирии уйдут с молотка

Территориальное управление Росимущества выставило на торги почти 30 гаражей в разных городах Башкирии.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Информация опубликована на электронной площадке РТС-тендер, входящей в российскую торговую платформу для бизнеса и государства В2В-РТС.

Всего на продажу отдельными лотами выставлены 27 гаражей, расположенных в Белебее, Стерлитамаке, Нефтекамске, Агидели, Салавате и Бирске. Площадь выставленных на торги гаражей варьируется от 17,7 до 25,7 квадратных метров. Начальная цена продажи варьируется от 188 тысяч до 489 тысяч рублей.

«Суммарная начальная цена продажи всех гаражей — около 6,7 млн рублей. Почти все они находятся на территории гаражно-строительных кооперативов», — уточнили в отделе PR и коммуникаций ООО «РТС-тендер».

Заявки на участие в торгах принимают до 28 сентября 2026 года. Аукционы состоятся 2 октября 2026 года.

Ранее Башинформ сообщил о том, что льготы по аренде госимущества для бизнеса Башкирии выросли в 2,5 раза.

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