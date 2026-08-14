Льготы по аренде госимущества для бизнеса Башкирии выросли в 2,5 раза

В первом полугодии минземимущества заключило 24 договора аренды с 24 субъектами МСП на аренду недвижимости в собственности государства. Общая площадь площадей составила порядка 24 тыс. кв. м, а объём предоставленной льготы – около 69 млн руб. Эта сумма по сравнению с январём-июнем 2025 года выросла в 2,5 раза, сообщили в МЗИО.
Количество договоров сократилось, но площадь переданных помещений выросла. Это говорит о том, что бизнес стал выбирать более крупные и стратегически важные объекты, отметили в ведомстве.
Для сравнения: за I полугодие 2025 было заключено 39 договоров аренды с 35 субъектами МСП на помещения общей площадью 18 тыс. кв. м; экономия бизнеса составила 27 млн руб.
Данные по I кварталу 2026 здесь.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.