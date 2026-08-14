Льготы по аренде госимущества для бизнеса Башкирии выросли в 2,5 раза

В первом полугодии минземимущества заключило 24 договора аренды с 24 субъектами МСП на аренду недвижимости в собственности государства. Общая площадь площадей составила порядка 24 тыс. кв. м, а объём предоставленной льготы – около 69 млн руб. Эта сумма по сравнению с январём-июнем 2025 года выросла в 2,5 раза, сообщили в МЗИО.

Количество договоров сократилось, но площадь переданных помещений выросла. Это говорит о том, что бизнес стал выбирать более крупные и стратегически важные объекты, отметили в ведомстве.

Для сравнения: за I полугодие 2025 было заключено 39 договоров аренды с 35 субъектами МСП на помещения общей площадью 18 тыс. кв. м; экономия бизнеса составила 27 млн руб.

Данные по I кварталу 2026 здесь.