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10:14 (UTC+5), 10 Сентября 2026

1,5 млн тонн не предел: как в Башкирии готовятся к зимовке скота

В Башкирии завершается кормозаготовительная кампания, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

На данный момент в республике убрано 555 тысяч га кормовых культур или 91% от плановой площади. Сельчане заготовили около 79% потребности в грубых и сочных кормах. Это 20 центнеров кормовых единиц на условную голову скота. При этом сельхозпредприятия Мишкинского, Нуримановского, Шаранского и Ермекеевского районов заготовили свыше 30 центнеров.

«Всего заготовлено 571 тысяча тонн сена, более 1 млн тысяч тонн сенажа», — констатировали в аграрном ведомстве Башкирии.

Сейчас в основном идет заготовка силоса. Пока заложено 353 тысячи тонн сочного корма, или треть от запланированного. Больше всех в республике его заготовили в Аургазинском районе — 53,6 тысячи тонн. Напомним, этого вида корма в регионе намерены заготовить свыше 1 млн тонн.

Ранее Башинформ сообщил о том, что для аграриев Башкирии открыт льготный кредит на 9,2 млрд рублей.

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