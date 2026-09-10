1,5 млн тонн не предел: как в Башкирии готовятся к зимовке скота

На данный момент в республике убрано 555 тысяч га кормовых культур или 91% от плановой площади. Сельчане заготовили около 79% потребности в грубых и сочных кормах. Это 20 центнеров кормовых единиц на условную голову скота. При этом сельхозпредприятия Мишкинского, Нуримановского, Шаранского и Ермекеевского районов заготовили свыше 30 центнеров.
«Всего заготовлено 571 тысяча тонн сена, более 1 млн тысяч тонн сенажа», — констатировали в аграрном ведомстве Башкирии.
Сейчас в основном идет заготовка силоса. Пока заложено 353 тысячи тонн сочного корма, или треть от запланированного. Больше всех в республике его заготовили в Аургазинском районе — 53,6 тысячи тонн. Напомним, этого вида корма в регионе намерены заготовить свыше 1 млн тонн.
Ранее Башинформ сообщил о том, что для аграриев Башкирии открыт льготный кредит на 9,2 млрд рублей.
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