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16:54 (UTC+5), 09 Сентября 2026

В Башкирии в августе самозапреты установили более 21 тысячи жителей

Такой услугой в регионе сейчас пользуются 18% населения.

Фото: Башинформ | архив
Элина Ахметова

В августе жители Башкирии подали 19,6 тыс. заявлений на самозапреты через Госуслуги и 2 тыс. заявлений через МФЦ, подсчитали в НБКИ. В целом динамика запроса на услугу стабилизируется: большинство из тех, кто интересовался такой возможностью, уже сделали это.

«Ещё одна причина некоторого охлаждения интереса – успехи в борьбе с мошенниками, против которых был направлен закон. Вместе с тем мы считаем, что заемщики должны сохранять максимальное внимание к безопасности своих финансов и не пренебрегать всеми имеющимися способами защиты, в том числе регулярно проверять свою кредитную историю», – посоветовали в НБКИ.

Шире пользоваться самозапретами на кредиты советуют и в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД РФ.

По данным Объединённого кредитного бюро, доля жителей Башкирии со статусом самозапрета на кредиты по результатам августа составляет 18% — порядка 740 тыс. человек.

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