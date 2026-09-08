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17:02 (UTC+5), 08 Сентября 2026

Урожай масличных в Башкирии достиг 160 тысяч тонн

Аграрии Башкирии собрали почти 160 тысяч тонн масличных культур, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

В текущем году посевы масличных культур в республике занимают рекордные 742 тысячи гектаров, напомнили в министерстве и добавили, что увеличение площадей с масличными культурами подтверждает стратегический курс на расширение производства востребованной экспортной продукции и соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». 
 
Сегодня аграрии 48 районов приступили к уборке рапса, сои, льна, горчицы и других масличных. К 8 сентября с масличными культурами обмолочено 110 тысяч гектаров, урожай маслосемян составил почти 160 тысяч тонн. 
 
Активнее всего сейчас убирают рапс и лен. Уже собрано 126 тысяч тонн маслосемян рапса при средней урожайности 15,3 центнера с гектара. Урожай маслосемян льна достиг 20,7 тысячи тонн. Кроме того, башкирские аграрии начинают уборку горчицы, сои и подсолнечника. Кстати, именно подсолнечник занимает основную площадь среди масличных культур в республике, им засеяно более 490 тысяч га.

Как ранее сообщил Башинформ, Башкирия увеличила экспорт продукции АПК.

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