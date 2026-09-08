Прибыль крупных и средних компаний Башкирии выросла в 2,7 раза

В январе – июне текущего года, по данным Башстата, крупный и средний бизнес Башкирии заработал 198,3 млрд руб., прибыль получили 67,8% компаний. 32,3% организаций получили убыток на 26 млрд руб.

В целом финансовый результат составил 172,2 млрд руб., что в 2,7 раза больше, чем в первом полугодии 2025-го. В этом исследовании не участвуют малый бизнес, ИП, банки и МФО, госсектор, напомнили статистики.

Наибольшая сумма прибыли (97,7 млрд руб.) пришлась на обрабатывающие производства. В прошлом полугодии у них сложился убыток на 16 млрд руб. Также с хорошей прибылью сработали торговля, сфера обеспечения электричеством и теплоэнергией, транспортировки и хранения.

Кредиторская задолженность (перед партнёрами и банками) составляла на конец июня 2,05 трлн руб., дебиторская — 1,62 трлн руб.

Ранее сообщали, как в регионе изменилась численность малого бизнеса.