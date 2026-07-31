В Башкирии численность малого бизнеса выросла за год на 6%

Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Башкирии выросло за год на 6,1%, по данным Башкортостанстата на 10 июля. Сейчас в регионе 147,5 тыс. МСП, год назад было почти 139 тыс. Количество работающих в сфере МСП выросло на 4,4% до 650 тыс. жителей Башкирии.

По численности субъектов МСП республика на втором месте в ПФО и на девятом в РФ, отметили в министерстве предпринимательства и туризма РБ.

Число самозанятых выросло на 25,2% до 379,5 тыс. Наибольшее количества самозанятых зарегистрировано в Уфе и Уфимском районе, в Стерлитамаке, Нефтекамске и Салавате.

В минпредпринимательства указывают, что основным фактором положительной динамики является реализация нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»: госпрограммы поддержки МСП и самозанятых, развитие инфраструктуры бизнеса стимулируют предпринимательскую активность.

- По вопросам, связанным с реализацией бизнес-проекта, предприниматели также могут обратиться к бизнес-шерифу своего муниципалитета, - напомнили в ведомстве.