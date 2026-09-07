В Башкирии лесники выйдут в рейды против незаконных рубок

С 14 сентября в Башкирии стартует операция «Лес». Инспекторам лесной службы будут помогать правоохранительные органы, в том числе дорожная полиция. Патрули будут круглосуточно дежурить на выездах из лесных массивов и на потенциально опасных лесных участках.
«У лесопользователей и водителей грузовиков будут проверять законность заготовки и транспортировки древесины, а также наличие необходимых разрешительных документов», – пояснили в минлесхозе РБ.
Мероприятие организовано в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие.
Ранее сообщали: на днях в регионе возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки леса, вменяется ущерб на 21 млн руб.
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