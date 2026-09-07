Урожай зерна в Башкирии превысил 2,7 миллиона тонн

На сегодняшний день в Башкирии убрано более 50% посевных площадей, это более 1 млн га, сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

«Зерновых и зернобобовых культур скошено 77% площадей, обмолочено порядка 970 тысяч гектаров. Более 70% зерновых убрано в 34 районах республики, в 16 районах — свыше 50%, — уточнил глава аграрного ведомства Башкирии. — На текущую дату намолочено 2,706 млн тонн зерна, из них 969 тысяч тонн — озимые зерновые».

Средняя урожайность зерновых по республике составляет 28 центнеров с гектара. При этом наибольшая урожайность наблюдается в Чекмагушевском районе, аграрии которого собирают по 43,7 центнера зерна с каждого гектара. Ненамного отстают от них хлеборобы Кармаскалинского района, которые с каждого гектара намолачивают по 42,9 центнера зерна.

Что касается яровых зерновых в Башкирии, то они на данный момент обмолочены на площади около 692 тысяч га – 71% от плана. Собрано свыше 1,740 млн тонн зерна при средней урожайности 25,1 центнера с гектара. Отметим, обеспечение Башкирии и страны зерном соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Между тем некоторые хозяйства региона уже приступили к уборке гречихи. Пока обмолочено более 27% посевных площадей. Урожай гречихи составляет на данный момент 9 тысяч тонн.

Как сообщал ранее Башинформ, с 7 сентября 2026 года для сельхозтоваропроизводителей региона открыт лимит льготного кредита на 9,2 млрд рублей.