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13:33 (UTC+5), 07 Сентября 2026

Урожай зерна в Башкирии превысил 2,7 миллиона тонн

На оперативном совещании правительства Башкирии рассказали о ходе уборочной кампании в регионе.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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На сегодняшний день в Башкирии убрано более 50% посевных площадей, это более 1 млн га, сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

«Зерновых и зернобобовых культур скошено 77% площадей, обмолочено порядка 970 тысяч гектаров. Более 70% зерновых убрано в 34 районах республики, в 16 районах — свыше 50%, — уточнил глава аграрного ведомства Башкирии. — На текущую дату намолочено 2,706 млн тонн зерна, из них 969 тысяч тонн — озимые зерновые».

Средняя урожайность зерновых по республике составляет 28 центнеров с гектара. При этом наибольшая урожайность наблюдается в Чекмагушевском районе, аграрии которого собирают по 43,7 центнера зерна с каждого гектара. Ненамного отстают от них хлеборобы Кармаскалинского района, которые с каждого гектара намолачивают по 42,9 центнера зерна. 

Что касается яровых зерновых в Башкирии, то они на данный момент обмолочены на площади около 692 тысяч га – 71% от плана. Собрано свыше 1,740 млн тонн зерна при средней урожайности 25,1 центнера с гектара. Отметим, обеспечение Башкирии и страны зерном соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Между тем некоторые хозяйства региона уже приступили к уборке гречихи. Пока обмолочено более 27% посевных площадей. Урожай гречихи составляет на данный момент 9 тысяч тонн.

Как сообщал ранее Башинформ, с 7 сентября 2026 года для сельхозтоваропроизводителей региона открыт лимит льготного кредита на 9,2 млрд рублей. 

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