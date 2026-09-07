Понедельник, 7 Сентября 2026
Уфа
+20 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
16:02 (UTC+5), 07 Сентября 2026

Оборот оптовой торговли в Башкирии превысил 1 трлн рублей

В январе – июле 2026 года оборот оптовой торговли в Башкирии продемонстрировал устойчивую положительную динамику, констатировали в министерстве торговли и услуг региона.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
Прослушать статью:

Объем совокупной выручки в этом сегменте превысил 1 трлн рублей. В сопоставимых ценах рост к январю – июлю 2025 года составил 15,6%. Кроме того, июльские показатели оказались на 4,5% выше июньских и на 27,8% превзошли результат июля 2025-го.

По объему оптовой торговли Башкирия занимает 14-е место среди субъектов России и входит в первую четверку регионов-лидеров Приволжского федерального округа.

«В Башкирии реализуются крупные инвестпроекты по строительству складской инфраструктуры, — подчеркнул министр торговли и услуг РБ Константин Климин. — В частности, в 2025 году завершено строительство и введены в эксплуатацию ключевые объекты оптово-распределительной сети: центр „Сберлогистика“ в Чишминском районе и третья очередь логистического комплекса „ОЗОН“ в Благовещенске. Общая площадь введенных объектов превысила 280 тысяч квадратных метров».

Как сообщили в минторге, сейчас в активной стадии реализации находятся сразу несколько крупных инвестиционных инициатив. Среди них оптово-распределительные центры в Уфе и Уфимском районе, логистический центр в Октябрьском, логистический парк в Уфе. 

Всего на сопровождении в министерстве торговли и услуг РБ находится сейчас 16 инвестпроектов в сфере оптовой и складской логистики с общим объемом инвестиций около 50 млрд рублей. Из них 12 проектов включены в Перечень приоритетных инвестиционных проектов региона с общим объемом инвестиций 31,8 млрд рублей.

Ранее в Башкирии выбрали лучшие объекты придорожного сервиса, сообщал Башинформ

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru