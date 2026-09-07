Оборот оптовой торговли в Башкирии превысил 1 трлн рублей

Объем совокупной выручки в этом сегменте превысил 1 трлн рублей. В сопоставимых ценах рост к январю – июлю 2025 года составил 15,6%. Кроме того, июльские показатели оказались на 4,5% выше июньских и на 27,8% превзошли результат июля 2025-го.

По объему оптовой торговли Башкирия занимает 14-е место среди субъектов России и входит в первую четверку регионов-лидеров Приволжского федерального округа.

«В Башкирии реализуются крупные инвестпроекты по строительству складской инфраструктуры, — подчеркнул министр торговли и услуг РБ Константин Климин. — В частности, в 2025 году завершено строительство и введены в эксплуатацию ключевые объекты оптово-распределительной сети: центр „Сберлогистика“ в Чишминском районе и третья очередь логистического комплекса „ОЗОН“ в Благовещенске. Общая площадь введенных объектов превысила 280 тысяч квадратных метров».

Как сообщили в минторге, сейчас в активной стадии реализации находятся сразу несколько крупных инвестиционных инициатив. Среди них оптово-распределительные центры в Уфе и Уфимском районе, логистический центр в Октябрьском, логистический парк в Уфе.

Всего на сопровождении в министерстве торговли и услуг РБ находится сейчас 16 инвестпроектов в сфере оптовой и складской логистики с общим объемом инвестиций около 50 млрд рублей. Из них 12 проектов включены в Перечень приоритетных инвестиционных проектов региона с общим объемом инвестиций 31,8 млрд рублей.

Ранее в Башкирии выбрали лучшие объекты придорожного сервиса, сообщал Башинформ.