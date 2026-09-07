Башкирия увеличила посевы озимых культур

Больше всего в республике засеяно озимой пшеницы — 165 тысяч гектаров. На условном втором месте — озимая рожь, под которую уже отвели 26 тысяч гектаров посевных площадей. Озимым рапсом засеяно на данный момент более 9 тысяч гектаров, тритикале — свыше 2 тысяч гектаров.
«Параллельно с уборкой яровых культур идет засыпка семян, — подчеркнул вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. — План засыпки семян зерновых, зернобобовых культур и крупяных культур на весенний сев 2027 года составляет 307 тысяч тонн. По данным на 3 сентября, засыпано 57 тысяч тонн семян, это около 28% от планового объема. Из них 6 тысяч тонн — элитных и суперэлитных семян».
Как сообщил на совещании глава аграрного ведомства республики, для подготовки почвы под будущий урожай осенью необходимо обработать 1,2 млн га пашни. Пока обработано 239 тысяч га или 20%. Отметим, обеспечение Башкирии и страны зерном соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Напомним, в этом году под озимые в Башкирии хотят отвести рекордное количество посевных площадей.
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