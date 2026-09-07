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15:46 (UTC+5), 07 Сентября 2026

Башкирия увеличила посевы озимых культур

Аграрии Башкирии засеяли озимыми 206 тысяч гектаров, или 55% от запланированного, сообщили на оперативном совещании в правительстве региона.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Больше всего в республике засеяно озимой пшеницы — 165 тысяч гектаров. На условном втором месте — озимая рожь, под которую уже отвели 26 тысяч гектаров посевных площадей. Озимым рапсом засеяно на данный момент более 9 тысяч гектаров, тритикале — свыше 2 тысяч гектаров.

«Параллельно с уборкой яровых культур идет засыпка семян, — подчеркнул вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. — План засыпки семян зерновых, зернобобовых культур и крупяных культур на весенний сев 2027 года составляет 307 тысяч тонн. По данным на 3 сентября, засыпано 57 тысяч тонн семян, это около 28% от планового объема. Из них 6 тысяч тонн — элитных и суперэлитных семян».

Как сообщил на совещании глава аграрного ведомства республики, для подготовки почвы под будущий урожай осенью необходимо обработать 1,2 млн га пашни. Пока обработано 239 тысяч га или 20%. Отметим, обеспечение Башкирии и страны зерном соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Напомним, в этом году под озимые в Башкирии хотят отвести рекордное количество посевных площадей.

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