Под озимые в Башкирии хотят отвести рекордное количество посевных площадей

Как сообщил вице-премьер правительства – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, плановая площадь посева озимых под урожай 2027 года составляет 488 тысяч гектаров. Это на 64% больше к уровню прошлого года.
На сегодняшний день озимыми засеяно 117 тысяч га или 31% от плана. Из них озимой рожью засеяны 22 тысячи га, озимой пшеницей — 85 тысяч га.
Параллельно башкирские аграрии готовятся к яровому севу-2027. Ведется засыпка семян. На данный момент засыпано 19% от запланированного объема, или 37 тысяч тонн. Из них 4,3 тысячи тонн — это элитные и суперэлитные семена.
Ранее Башинформ сообщил о том, что аграрии шести районов Башкирии перешагнули 100‑тысячный «зерновой» рубеж.
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