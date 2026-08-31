Под озимые в Башкирии хотят отвести рекордное количество посевных площадей

Как сообщил вице-премьер правительства – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, плановая площадь посева озимых под урожай 2027 года составляет 488 тысяч гектаров. Это на 64% больше к уровню прошлого года.

На сегодняшний день озимыми засеяно 117 тысяч га или 31% от плана. Из них озимой рожью засеяны 22 тысячи га, озимой пшеницей — 85 тысяч га.

Параллельно башкирские аграрии готовятся к яровому севу-2027. Ведется засыпка семян. На данный момент засыпано 19% от запланированного объема, или 37 тысяч тонн. Из них 4,3 тысячи тонн — это элитные и суперэлитные семена.

Ранее Башинформ сообщил о том, что аграрии шести районов Башкирии перешагнули 100‑тысячный «зерновой» рубеж.