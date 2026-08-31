Аграрии 6 районов Башкирии перешагнули 100‑тысячный «зерновой» рубеж

«Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 800 тысяч га, это 63% от плана. Валовой сбор зерна на текущую дату составил порядка 2 млн 330 тысяч тонн. Средняя урожайность составляет 29 центнеров с гектара», — констатировал на оперативном совещании правительства вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

При этом 100-тысячный «зерновой» рубеж перешагнули в Стерлитамакском, Чекмагушевском, Давлекановском, Аургазинском, Кармаскалинском и Илишевском районах.

Как сообщил Ильшат Фазрахманов, аграрии республики завершили уборку озимых зерновых. Намолочено 968 тысяч тонн зерна при средней урожайности 35 центнеров с гектара.

Яровые зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади порядка 524 тысяч га, это 53% от плановой площади. Намолочено около 1 млн 360 тысяч тонн зерна, урожайность составила 26 центнеров с гектара.

Масличные культуры: рапс, горчица и лён скошены на площади около 56 тысяч га. Намолочено более 71 тысячи тонн маслосемян, урожайность составляет 15 центнеров с гектара.

«В хозяйствах трех районов ведётся уборка сахарной свеклы. На сегодня убрано около 6% плановой площади или 2 тысячи 350 га. Накопано 75 тысяч тонн корнеплодов при средней урожайности почти 320 центнеров с гектара», — уточнил глава аграрного ведомства Башкирии.

О том, как АПК Башкирии вышел в топ-10 лидеров России, читайте в этой статье Башинформа.