Аграрии 6 районов Башкирии перешагнули 100‑тысячный «зерновой» рубеж

«Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 800 тысяч га, это 63% от плана. Валовой сбор зерна на текущую дату составил порядка 2 млн 330 тысяч тонн. Средняя урожайность составляет 29 центнеров с гектара», — констатировал на оперативном совещании правительства вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.
При этом 100-тысячный «зерновой» рубеж перешагнули в Стерлитамакском, Чекмагушевском, Давлекановском, Аургазинском, Кармаскалинском и Илишевском районах.
Как сообщил Ильшат Фазрахманов, аграрии республики завершили уборку озимых зерновых. Намолочено 968 тысяч тонн зерна при средней урожайности 35 центнеров с гектара.
Яровые зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади порядка 524 тысяч га, это 53% от плановой площади. Намолочено около 1 млн 360 тысяч тонн зерна, урожайность составила 26 центнеров с гектара.
Масличные культуры: рапс, горчица и лён скошены на площади около 56 тысяч га. Намолочено более 71 тысячи тонн маслосемян, урожайность составляет 15 центнеров с гектара.
«В хозяйствах трех районов ведётся уборка сахарной свеклы. На сегодня убрано около 6% плановой площади или 2 тысячи 350 га. Накопано 75 тысяч тонн корнеплодов при средней урожайности почти 320 центнеров с гектара», — уточнил глава аграрного ведомства Башкирии.
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