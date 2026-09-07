Башкирия находится на финише кормозаготовки

На сегодняшний день в регионе убрано 89% плановых площадей, или более 540 тысяч гектаров. Уже заготовлено 560 тысяч тонн сена, что составляет 94% от запланированного объема, а также 1,040 млн тонн сенажа — 96% от плана.
«Сейчас в основном идет заготовка сочных кормов. На данный момент заложено 187 тысяч тонн силоса или 18% к плану, — уточнил вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. — Всего по республике на одну условную голову скота заготовлено 19 центнеров кормовых единиц, это 74% от плановой потребности».
При этом более 30 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота заготовлено хозяйствами Мишкинского, Нуримановского и Шаранского районов.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.