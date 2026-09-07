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16:49 (UTC+5), 07 Сентября 2026

Башкирия находится на финише кормозаготовки

Кормозаготовительная кампания в Башкирии близится к завершению, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

На сегодняшний день в регионе убрано 89% плановых площадей, или более 540 тысяч гектаров. Уже заготовлено 560 тысяч тонн сена, что составляет 94% от запланированного объема, а также 1,040 млн тонн сенажа — 96% от плана.

«Сейчас в основном идет заготовка сочных кормов. На данный момент заложено 187 тысяч тонн силоса или 18% к плану, — уточнил вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. — Всего по республике на одну условную голову скота заготовлено 19 центнеров кормовых единиц, это 74% от плановой потребности».

При этом более 30 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота заготовлено хозяйствами Мишкинского, Нуримановского и Шаранского районов.

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