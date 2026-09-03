В Башкирии началась заготовка силоса

В Башкирии продолжается заготовка кормов. Сегодня набирает ход закладка силоса, к 3 сентября работу ведут хозяйства 22 районов. Всего заложено более 147 тысяч тонн сочного корма, что составляет 14% от запланированного объема.

Больше всех силос заготовили хозяйства Аургазинского района – 32,8 тыс. тонн, в Кармаскалинском - 22,7 тыс. тонн, в Стерлитамакском – 15 тыс. тонн.

Напомним, этого вида корма аграрии в регионе планируют заготовить более 1 млн тонн.