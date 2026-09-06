В ЦБ рассказали, какие способы оплаты предпочитают россияне

Во II квартале текущего года доля безналичных операций в розничном обороте составила 88,4%, сообщили в Банке России. По сравнению с началом года в апреле–июне россияне чуть больше платили наличными — их доля больше на 0,5%.

При этом люди продолжали активно пользоваться безналичными способами оплаты покупок и услуг. Многие предпочитают альтернативные картам варианты. Их доля в общем объеме безналичных платежей по сравнению с первым кварталом выросла на 0,2 п. п. до 15,1%.

Наиболее заметно увеличилось использование QR-кодов и биометрии. За квартал с их помощью было совершено 1,1 млрд покупок на 1,7 трлн руб. — больше на 18% по количеству и на 13% по объему, чем за прошлый квартал.

Набирает популярность оплата через Bluetooth, этот способ становится альтернативой NFC. За II квартал люди совершили 86 млн таких операций на сумму 64 млрд руб. По сравнению с I кварталом количество операций выросло на 30%, а объем — на 17%.

В целом за апрель–июнь физлица и юрлица совершили 32,1 млрд операций на 491,5 трлн руб. Это на 9,9% больше по количеству и на 12,8% по денежному объёму, чем в январе–марте.

Ранее сообщали: с сентября граждане могут пользоваться цифровыми рублями.