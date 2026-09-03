Зачем жителям Башкирии понадобится цифровой рубль

C 1 сентября цифровой рубль стал доступен всем россиянам. А у них — масса вопросов: как завести цифровой кошелек, действительно ли он нужен, где можно расплачиваться новыми деньгами, насколько надёжно держать средства в такой форме? На них ответила заместитель управляющего Отделением Банка России по Башкортостану Лилия Якупова.

— Почему столько мифов вокруг цифрового рубля, столько сомнений? Вроде компетентные организации, специалисты, много о нем рассказывают, но у людей остаются эти страхи?

— Думаю, что это такая наша человеческая натура: когда появляется что-то новое, к этому относятся с осторожностью, с недоверием даже. И это нормально. Помню, когда в 1990-е начинали пользоваться пластиковыми картами — тоже был страх: как это — в этом кусочке пластика все мои деньги? А сейчас мы не представляем себе жизни без карт. Потом появились мобильные приложения — их тоже не сразу оценили, как и удобства Системы быстрых платежей, QR-кодов, портала «Госуслуги». Так что, пока люди не попробуют, не убедятся сами — сомнения не уйдут.

— Если деньги на карте привязаны к конкретному банку, где будут «лежать» цифровые рубли?

— Цифровые рубли будут находиться в вашем цифровом кошельке на платформе Банка России, на ней же будут проводиться и операции с цифровым рублём. А вот доступ к вашему цифровому кошельку будет открыт из мобильных приложений любых банков, которые подключены к платформе цифрового рубля. Сейчас это только самые крупные банки, а в дальнейшем присоединятся и остальные.

К слову, цифровые рубли не связаны с пластиковыми картами, как безналичные деньги в коммерческих банках. Рассчитываться новой формой нашей валюты можно будет с помощью QR-кодов или переводами внутри цифрового кошелька.

— Многих людей волнуют проблемы с мошенниками. Насколько защищены деньги на цифровых кошельках?

— С технической точки зрения уровень защиты платформы цифрового рубля беспрецедентно высокий. Кроме того, доступ к вашему цифровому кошельку будет дополнительно запаролен — это помимо паролей на самом телефоне и в банковском приложении.

Другое дело — социальная инженерия: ведь и сейчас в большинстве случаев граждане теряют деньги не из-за того, что их счета взломали хакеры, а потому, что поддались на уговоры и по сути своими руками перевели деньги на некие «безопасные счета». Поэтому, какой бы ни была форма денег, нельзя терять бдительность.

Еще важный момент: цифровые рубли люди будут использовать по желанию. Поэтому ни банки, ни какие-либо госорганы не будут звонить и писать вам с предложением открыть цифровой кошелек, обменять наличные и безналичные деньги на цифровые рубли. Если кто-то предлагает вам что-то подобное — это мошенники.

— Можно ли будет открывать вклады в цифровых рублях?

— «Цифровые» вклады и кредиты не предусмотрены. Цифровой рубль изначально создавался как инструмент именно для переводов и платежей. У людей разные привычки. Кто-то привык пользоваться картой, кто-то — электронным кошельком, кто-то QR-кодом и так далее. Будет ещё и цифровой рубль.

Поэтому проценты на остаток, кешбэк — всего этого не будет на платформе Банка России. Всё это по-прежнему останется у коммерческих банков. Это их бизнес.

Но что очень важно — сохранность средств в цифровом кошельке гарантирована ЦБ. И это не страховка в размере до 1,4 млн руб., как в банке, а в полном объёме.

— Многих беспокоит перспектива тотального цифрового контроля. Получается, что Банк России будет видеть, сколько в цифровом кошельке средств, откуда они пришли и на что потрачены?

— Я сейчас, возможно, открою вам секрет, а может, и нет: банк, в котором у вас размещён безналичный счёт, точно так же знает, сколько у вас средств на счёте, в каких торговых и сервисных предприятиях, в каких магазинах вы тратите деньги и какую сумму. Расплачиваясь картой, QR-кодом или иным способом, вы обязательно сообщаете банку об этой транзакции, и он об этом знает.

Важный момент для банков и для нас — это банковская тайна. Это информация между вами и вашим банком. На платформе цифрового рубля действуют те же правила сохранения банковской тайны. Банковская тайна — это основа финансового рынка. Она предполагает, что информация о том, где и как вы тратите свои средства, никому не публикуется и остаётся между банком и вами.

— А не получится ли с цифровым рублём такая же история, как с картой «Мир» — всех на неё перевели. Что бюджетникам — учителям, врачам, начнут платить зарплату только в «цифре»?

— Таких планов нет, не стоит этого опасаться. Как и сейчас, выбор будет за человеком, за бизнесом. Никто ни за кого не сможет открыть счёт цифрового рубля. Это гарантировано.

Что касается перевода в какой-то момент времени на отечественную платёжную систему «Мир», надо сказать, что это было связано с иностранными платёжными системами Visa и Mastercard, которые на тот момент времени широко использовались. Не все понимали это тогда, но 2022 год показал, что это было правильно, и уход с российского рынка зарубежных платёжных систем был практически безболезненным для людей, которые уже на тот момент пользовались платёжной системой «Мир».

— Чем цифровой рубль удобнее других форм?

— Одно из главных его отличий от «обычных» безналичных — это стоимость его использования. Для граждан не будет никаких комиссий, все операции — платежи и переводы — бесплатные.

Единственный лимит, который установлен для граждан: в месяц на свой цифровой кошелек можно будет перевести максимум 300 тысяч безналичных рублей: это могут быть деньги из одного банка или нескольких.

Для бизнеса до конца этого года комиссий тоже не будет, в 2027 году они появятся, но будут существенно меньше по сравнению с действующими банковскими тарифами — плата за эквайринг, за переводы между контрагентами — все будет дешевле, чем сейчас у банков, и экономия в итоге может оказаться весьма существенной.

К слову, отдельное оборудование для приема оплаты в цифровых рублях не потребуется. Бизнес, который уже принимает оплату через СБП, сможет использовать действующие терминалы и онлайн-каналы.