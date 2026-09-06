В России застройщики замедлили запуски новых жилищных строек

В августе застройщики вывели на рынок 2,7 млн кв.м новых проектов Это почти на четверть меньше (-23%), чем год назад, сообщили в Дом.РФ. При этом накопленный с начала года объём запусков (25,5 млн кв.м) все ещё превышает значения января-августа 2025-го (+6%).

Предложение продолжает смещаться за пределы крупнейших рынков. Основной прирост запусков с начала года обеспечили регионы вне ТОП-10 по объёмам жилищного строительства (+12 г/г).

В топ-10 регионах запуски удерживаются от снижения благодаря высоким результатам застройщиков в Московской (+63% г/г) и Ленинградской (+56%) областях.

Башкирия в 2026 году прочно обосновалась в первой десятке, хотя и в республике запуски нового жилья замедлились после активной динамики начала года. Так, в январе–августе на рынок выведено 586 тыс. кв. м строящегося жилья — на 28% меньше, чем за 8 мес. 2025.

В целом регионы первой десятки вывели в январе–августе 11,2 млн кв.м (без изменений).

Как поясняют эксперты, в процессе замедления «виновато» прежде всего снижение спроса, связанное с отменой льготной ипотеки «для всех». К тому же стройматериалы дорожают, а заёмные средства остаются дорогими. Напомним, с 2019 года жильё строится с обязательным использованием эскроу-счетов, чтобы не допустить появления обманутых дольщиков, и девелоперы не могут получить средства покупателей жилья до его сдачи в эксплуатацию.