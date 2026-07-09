В Башкирии за полгода начали строить более 650 тысяч «квадратов» жилья

В Башкирии в январе — июне начато строительство 657 тысяч кв. метров жилья, по данным оператора льготных ипотечных программ Дом.РФ. Этот объём на 86% больше строек, стартовавших в первом полугодии 2025 года.

На апрель – июнь текущего года приходится запуск 183 тыс. кв. м (+53% к II кварталу 2025), то есть большая часть строек запущена в начале года.

В целом портфель жилищного строительства к 1 июля составил в Башкирии почти 3,6 млн кв. м (+5% к 1 июля 2025).

Ранее сообщали, как в регионе продаются новостройки.