В Башкирии за полгода начали строить более 650 тысяч «квадратов» жилья

В Башкирии в январе — июне начато строительство 657 тысяч кв. метров жилья, по данным оператора льготных ипотечных программ Дом.РФ. Этот объём на 86% больше строек, стартовавших в первом полугодии 2025 года.
На апрель – июнь текущего года приходится запуск 183 тыс. кв. м (+53% к II кварталу 2025), то есть большая часть строек запущена в начале года.
В целом портфель жилищного строительства к 1 июля составил в Башкирии почти 3,6 млн кв. м (+5% к 1 июля 2025).
Ранее сообщали, как в регионе продаются новостройки.
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