В Башкирии закончили ремонт моста на межрайонной дороге

В Фёдоровском районе завершены восстановительные работы на мосту через р. Ашкадар протяженностью 58 метров. Этот объект расположен в с. Бала-Четырман на дороге, ведущей от Р-240 в Мелеуз и Фёдоровку. По этой дороге жители Фёдоровского и Мелеузовского районов выезжают на оренбургскую трассу.

Как сообщили в управлении дорожного хозяйства РБ, в ходе работ подрядчики отремонтировали балки пролетного строения, береговые опоры, заменили барьерное ограждение на мосту и подходах, выполнили планировку русла.

Ранее сообщали: завершение ремонта через Белую возле Дюртюлей ожидается к концу года.