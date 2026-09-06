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13:43 (UTC+5), 06 Сентября 2026

В Башкирии закончили ремонт моста на межрайонной дороге

Она проходит через два района к трассе Уфа - Оренбург.

Фото: удх рб | соцсети
Элина Ахметова

В Фёдоровском районе завершены восстановительные работы на мосту через р. Ашкадар протяженностью 58 метров. Этот объект расположен в с. Бала-Четырман на дороге, ведущей от Р-240 в Мелеуз и Фёдоровку. По этой дороге жители Фёдоровского и Мелеузовского районов выезжают на оренбургскую трассу.

Как сообщили в управлении дорожного хозяйства РБ, в ходе работ подрядчики отремонтировали балки пролетного строения, береговые опоры, заменили барьерное ограждение на мосту и подходах, выполнили планировку русла.

Ранее сообщали: завершение ремонта через Белую возле Дюртюлей ожидается к концу года.

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