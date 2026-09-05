Суббота, 5 Сентября 2026
Уфа
+25 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
16:31 (UTC+5), 05 Сентября 2026

В Башкирии назвали численность безработных

Уровень безработицы в Башкирии продолжает оставаться низким, сообщили в Башстате, ссылаясь на данные Минтруда региона.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

К концу июля этого года на учете в службе занятости населения состояли 11,3 тысячи не занятых трудовой жителей республики. Из них численность официально зарегистрированных безработных составила 9,5 тысячи человек.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5% к численности рабочей силы.

«За июль статус безработного получили 2,2 тысячи человек, трудоустроены за месяц 1 тысяча человек, — уточнили в Башстате. — Потребность организаций в работниках, заявленная в центры занятости работодателями республики, на конец июля 2026 года составила 32,3 тысячи человек Это на 9,6 процента больше, чем в конце июня текущего года».

Как ранее сообщил Башинформ, численность экономически активного населения Башкирии в возрасте 15 лет и старше в апреле – июне 2026 года превысила 1,942 млн человек.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru