В Башкирии назвали численность безработных

К концу июля этого года на учете в службе занятости населения состояли 11,3 тысячи не занятых трудовой жителей республики. Из них численность официально зарегистрированных безработных составила 9,5 тысячи человек.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5% к численности рабочей силы.

«За июль статус безработного получили 2,2 тысячи человек, трудоустроены за месяц 1 тысяча человек, — уточнили в Башстате. — Потребность организаций в работниках, заявленная в центры занятости работодателями республики, на конец июля 2026 года составила 32,3 тысячи человек Это на 9,6 процента больше, чем в конце июня текущего года».

Как ранее сообщил Башинформ, численность экономически активного населения Башкирии в возрасте 15 лет и старше в апреле – июне 2026 года превысила 1,942 млн человек.