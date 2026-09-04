В Башкирии бизнесу предложили инвестировать в энергокомплекс

Новое инвестпредложение подготовлено в Башкирии, сообщили в пресс-службе правительства РБ. Это план по созданию контейнерного энергокомплекса на базе газопоршневой установки стоимостью 1,38 млрд руб. в ОЭЗ «Алга», на создающейся площадке № 6.

Площадка расположена рядом с трассой М-5 «Урал» и имеет железнодорожный выход на исторический (Южно-Уральский) ход Транссибирской магистрали. Близость к Уфе обеспечит доступ к квалифицированным кадрам, в том числе за счёт профильных образовательных учреждений, просчитали создатели бизнес-кейса. Работу энергокомплекса будут обеспечивать 20 сотрудников.

На первом этапе строительства инвестору понадобится 910,7 млн рублей, второй этап планируется реализовать за счёт прибыли от уже работающей первой части комплекса.

Потребителямии электро- и теплоэнергии станут будущие резиденты площадки № 6. На сегодня свою заинтересованность в таком объекте подтвердили пять предпринимателей, планирующие свои инвестпроекты на этой территории.