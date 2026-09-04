Проекты комплексного развития территорий Башкирии представят на конкурсе

Проекты комплексного развития территорий (КРТ) Республики Башкортостан примут участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов КРТ, сообщает минстрой РБ.

«Башкортостан занимает лидирующие позиции в стране по числу реализуемых проектов КРТ. Сейчас администрации городов, муниципалитеты, застройщики активно подают заявки на участие в конкурсе. Участие в таких конкурсах – это возможность публично признать лучшие проекты КРТ республики на федеральном уровне и повысить инвестиционную привлекательность региона», - отметил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан Артем Ковшов.

В рамках конкурса победителей определят в шести общих и пяти специальных номинациях для органов государственной власти и органов местного самоуправления. Церемония награждения победителей, демо-день механизма КРТ и выставка лучших проектов и решений состоятся в рамках Международной строительной недели БРИКС, которая пройдет в Казани с 10 по 13 ноября 2026 года.

Напомним, начиная с 2023 года в республике заключено 47 договоров КРТ, в оборот вовлечено 1643 га территорий, градостроительный потенциал территорий составляет 4,7 млн кв. м. В Уфе, Туймазах, Салавате, Стерлитамаке, Нефтекамске и Чишмах идет строительство 16 многоквартирных домов. В конце 2025 года введен в эксплуатацию первый дом в Уфе, построенный в рамках первого договора КРТ. До конца этого года с опережением завершения строительства запланировано ввести еще два дома.

Ранее сообщалось, что в Уфе дано разрешение на проектирование нового квартала в пойме рек Белая и Уфа.