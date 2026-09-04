Лес под прицелом спутников: в Башкирии выявили 21 случай рубки вне сроков

В Башкирии система дистанционного мониторинга, охватывающая 100 процентов лесных площадей региона, выявила серьезные нарушения в сфере лесопользования. На сегодняшний день подтверждён 21 случай рубки леса за пределами сроков, установленных разрешительными документами. В том числе после истечения действия лесной декларации и договора купли‑продажи.

Выявление нарушений стало возможным благодаря комплексному цифровому контролю. Космический и дистанционный мониторинг фиксируют факты заготовки древесины даже в труднодоступных районах Башкирии. Такой подход позволяет не только обнаруживать незаконные рубки, но и фиксировать случаи, когда лесопользователи продолжают работы после окончания действия разрешительных документов. Эта работа проводится в рамках поддержки целей национального проекта «Экологическое благополучие».

Министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов подчеркнул, что подобные нарушения несут серьёзные правовые последствия.

«Рубка лесных насаждений после истечения срока действия разрешительных документов влечет за собой административную ответственность. Нарушителям грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей, а также взыскание неустойки, предусмотренной условиями договора. Кроме того, подобные действия могут быть квалифицированы как незаконная рубка лесных насаждений, — отметил глава ведомства. — Цифровой контроль в сочетании с правовыми нормами создаёт серьёзные риски для тех, кто игнорирует сроки: каждый такой случай не останется незамеченным».

В минлесхозе РБ напомнили, что соблюдение лесного законодательства — обязательное условие для всех лесопользователей. Ведомство призывает строго придерживаться установленных сроков заготовки древесины и учитывать, что современные технологии позволяют оперативно выявлять любые отклонения от разрешенных параметров.

Ранее в Башкирии возбудили уголовное дело о незаконной рубке леса на 21 млн рублей, сообщал Башинформ.