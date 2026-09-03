13 тысяч жителей Башкирии переехали в новые дома из аварийного жилья

«Цифры уже приличные — 170 тысяч „квадратов“ с 2019 года, почти 13 тысяч человек переехали в благоустроенные квартиры. План даже перекрыли на четверть», — сообщил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.
Сейчас в самом разгаре находится второй этап по расселению из аварийных домов. Предстоит расселить в общей сложности 19 домов в 10 муниципалитетах.
«2 тысячи „квадратов“ уже расселили, 51 семья с ключами. В Дюртюлинском, Кугарчинском и Чишминском районах полностью закрыли вопрос. В шести — стройка идёт, — уточнил глава кабмина Башкирии. — Третий этап, на 2026–2027 годы, посерьёзнее — 33 дома в 11 территориях. Нефтекамск, Белорецк, Ишимбайский район, Белебей — там больше 800 человек ждут новоселья».
Главам муниципалитетов поручено не затягивать с заключением контрактов на жилье и выплатами возмещений. Крайний срок — 1 октября.
«Дольше нельзя — за каждым днем люди стоят», — подытожил Андрей Назаров.
Ранее в Стерлитамаке ключи от новых квартир получили семь семей, столкнувшихся с недобросовестными действиями застройщиков и вынужденных ждать решения своей жилищной проблемы, сообщал Башинформ.
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