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17:40 (UTC+5), 03 Сентября 2026

13 тысяч жителей Башкирии переехали в новые дома из аварийного жилья

В правительстве Башкирии обсудили расселение из аварийного жилищного фонда, которое проводится в республике благодаря реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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«Цифры уже приличные — 170 тысяч „квадратов“ с 2019 года, почти 13 тысяч человек переехали в благоустроенные квартиры. План даже перекрыли на четверть», — сообщил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

Сейчас в самом разгаре находится второй этап по расселению из аварийных домов. Предстоит расселить в общей сложности 19 домов в 10 муниципалитетах.

«2 тысячи „квадратов“ уже расселили, 51 семья с ключами. В Дюртюлинском, Кугарчинском и Чишминском районах полностью закрыли вопрос. В шести — стройка идёт, — уточнил глава кабмина Башкирии. — Третий этап, на 2026–2027 годы, посерьёзнее — 33 дома в 11 территориях. Нефтекамск, Белорецк, Ишимбайский район, Белебей — там больше 800 человек ждут новоселья».

Главам муниципалитетов поручено не затягивать с заключением контрактов на жилье и выплатами возмещений. Крайний срок — 1 октября.

«Дольше нельзя — за каждым днем люди стоят», — подытожил Андрей Назаров.

Ранее в Стерлитамаке ключи от новых квартир получили семь семей, столкнувшихся с недобросовестными действиями застройщиков и вынужденных ждать решения своей жилищной проблемы, сообщал Башинформ

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