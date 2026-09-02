Благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», в Салаватском районе ремонтируют участок дороги Кропачево — Месягутово — Ачит протяженностью 7,75 километра. Рабочие укрепили основание дороги методом ресайклинга и приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. После этого подрядчик уложит еще один слой асфальтобетона, укрепит обочины и нанесет разметку.

«Дорога Кропачево — Месягутово — Ачит имеет большое значение для жителей Салаватского района. Она обеспечивает транспортное сообщение Башкортостана с Челябинской и Свердловской областями. Ежедневно здесь проезжает более 3,5 тысячи автомобилей. Ремонт участка позволит улучшить качество дороги и обеспечить безопасный и комфортный проезд для жителей и гостей республики», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Завершить все работы планируется до конца 2026 года.

Отметим, на дороге Кропачево — Месягутово — Ачит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» также продолжается ремонт моста через реку Ай в Мечетлинском районе. Протяженность моста составляет 300 погонных метров.

Напомним, всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году планируется отремонтировать более 200 км дорог и 1800 погонных метров мостов.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Хайбуллинском районе отремонтировали еще один участок дороги Сибай – Акъяр.