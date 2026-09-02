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10:39 (UTC+5), 02 Сентября 2026

В Башкирии обнаружили пять нелегальных микрокасс

Они работали под видом кредитных потребкооперативов и ломбардов.

Фото: «Башинформ» | архив
Элина Ахметова
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В Уфе, Туймазах и Белебее в первой половине текущего года эксперты Нацбанка выявили пять компаний, которые незаконно выдавали гражданам займы. Нелегальные кредиторы не состояли в реестре ЦБ, но работали под видом кредитных потребительских кооперативов и ломбардов.

Информация о нелегалах размещена в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Банк России публикует его на своем сайте и регулярно обновляет специально для того, чтобы люди сверялись с ним при выборе финансовой компании.

«Чтобы вести деятельность на финансовом рынке нашей страны, необходимо получить разрешение Банка России. Проверить легальность работы финансовой организации можно в справочнике на сайте регулятора. Если компании там нет, скорее всего, она работает вне закона и иметь с ней дела опасно. Например, нелегальные кредиторы могут начислять заемщику завышенные проценты за пользование займом или в буквальном смысле выбивать долги в случае просрочки»,  – пояснил замуправляющего отделением Банка России по Башкортостану Наиль Габидуллин. 

В целом по стране в первом полугодии выявлено 2,9 тыс. проектов с признаками нелегальной деятельности, в основном это «чёрные кредиторы» и финансовые пирамиды.

Ранее сообщали о сентябрьских новациях в финансовой сфере.

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