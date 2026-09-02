Аграрии Башкирии засеяли озимыми 150 тысяч гектаров

В Башкирии активно сеют озимые культуры под урожай 2027 года, сообщили в министерстве сельского хозяйства РБ.

На сегодняшний день посевные работы проведены на площади 150,5 тысячи гектаров. Из них 116,3 тысячи га приходится на озимую пшеницу, 24,2 тысячи га — на озимую рожь. Кроме того, аграрии некоторых районов республики сеют тритикале и озимый рапс — на данный момент 1,7 тысячи га и 8,2 тысячи га соответственно.

В лидерах «зимней» посевной кампании — Аургазинский, Давлекановский и Стерлитамакский районы, в каждом из которых засеяно более 10 тысяч га озимых культур. Это от 52 до 76% к плану. В среднем по региону показатель составляет 40%.

«Урожай озимых зерновых в текущем году превысил 968 тысяч тонн, с каждого гектара было получено более 35 центнеров зерна. Плановые площади с озимыми зерновыми культурами под урожай 2026 года в республике составили около 290 тысяч га. Под урожай 2027 года планируется засеять более 378 тысяч га площадей», — напомнили в аграрном ведомстве Башкирии.