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11:45 (UTC+5), 31 Августа 2026

Цветы к 1 сентября: сколько стоят букеты для учителей в Уфе

Завтра – снова в школу! По традиции учебный год начнётся с торжественных линеек. Один из главных вопросов, который волнует родителей: во сколько обойдётся букет для учителя? Журналисты «Башинформа» прошлись по цветочным магазинам и сравнили цены.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

В преддверии нового учебного года стоимость цветов заметно не выросла. Самый бюджетный вариант, одна роза в упаковке с зеленью, обойдётся от 550 рублей. Если покупать цветы без флористического оформления поштучно, то цена составит в среднем 300–350 рублей за розы и 350–400 рублей за ветки хризантем. 

Стоимость небольших и аккуратных композиций в коробках начинается от 1500 рублей. Монобукеты из недорогих и долго стоящих хризантем флористы предлагают в среднем за 2500 рублей. Более сложные по цветочному составу букеты обойдутся уже от 3000 до 4000 рублей.

Есть и бюджетная альтернатива у садоводов. Гладиолусы, которые для многих остаются классикой 1 сентября, продают по 250 рублей за штуку. Букет из астр обойдется 800–1000 рублей, из ромашек — от 500 рублей.

Таким образом, выбор есть на любой кошелёк: от скромной розы до пышной композиции. Главное, чтобы букет был от души.

Ранее «Башинформ» публиковал чек-лист, как сделать переход от летних каникул к школьным будням мягким и для детей, и для родителей. 

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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