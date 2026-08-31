Цветы к 1 сентября: сколько стоят букеты для учителей в Уфе

В преддверии нового учебного года стоимость цветов заметно не выросла. Самый бюджетный вариант, одна роза в упаковке с зеленью, обойдётся от 550 рублей. Если покупать цветы без флористического оформления поштучно, то цена составит в среднем 300–350 рублей за розы и 350–400 рублей за ветки хризантем.
Стоимость небольших и аккуратных композиций в коробках начинается от 1500 рублей. Монобукеты из недорогих и долго стоящих хризантем флористы предлагают в среднем за 2500 рублей. Более сложные по цветочному составу букеты обойдутся уже от 3000 до 4000 рублей.
Есть и бюджетная альтернатива у садоводов. Гладиолусы, которые для многих остаются классикой 1 сентября, продают по 250 рублей за штуку. Букет из астр обойдется 800–1000 рублей, из ромашек — от 500 рублей.
Таким образом, выбор есть на любой кошелёк: от скромной розы до пышной композиции. Главное, чтобы букет был от души.
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