В Уфе организация ищет электромонтера за 150 тысяч рублей

Сейчас в городе доступны более 13 тысяч рабочих мест. По данным мэрии Уфы, больше всего сотрудников требуется на такие предприятия, как ПАО «ОДК-УМПО» — 647 вакансий, ООО «Стройдом» — 330 вакансий и МУП «УфаГЭТ» — 321 вакансия.

Среди самых высокооплачиваемых вакансий — электромонтер по ремонту и обслуживанию - до 150 тысяч рублей («БашПромГидроСтрой»), монтажник МК/ЖБК — от 100 до 130 тысяч рублей («ОргЭнергоКапитал»), врач-оториноларинголог — до 100 тысяч рублей (ГБУЗ РДКБ), водитель грузового/специального авто — от 90 до 150 тысяч рублей («БашСтройТранс»), врач-эндоскопист — до 94 тысяч рублей (ГКБ №8) и руководитель направления программно-технического обеспечения АСУ — от 87 до 135 тысяч рублей («Интер РАО»).

Телефон горячей линии центра занятости населения Уфы: +7(347)251-51-55.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, какие выплаты могут получить семьи в Башкирии.