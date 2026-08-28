В Башкирии посчитали объекты недвижимости

По данным Росреестра по Башкирии на 1 июля 2026 года, в госреестре (ЕГРН) содержатся сведения о 4,5 млн объектов недвижимости.

Из них 37,5% составляют земельные участки, 32,6% — помещения, 24,3% — здания, 5% — сооружения, 0,6% — иные объекты.

По ним сделано 7,9 млн регистрационных действий — сделок, ограничений, обременений. Почти 90% действий приходится на физлиц, то есть это сделки, запреты и залоги, совершённые гражданами со своей недвижимостью.

5,2% действий сделаны юрлицами, 3,3% — муниципалитетами, 2,3% — государство в лице Российской Федерации с имуществом в федеральной собственности, 1,4% — государство в лице Республики Башкортостан с недвижимостью в региональной собственности.

В госреестре находятся не все существующие объекты недвижимости. Поэтому в стране продолжаются дачные и гаражные «амнистии», постоянно обновляются данные кадастровых карт.