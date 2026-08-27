В Башкирии на Западном обходе Толбазов начали делать укреплённое основание

На Западном обходе райцентра Аургазинского района приступили к устройству основания из щебня с укреплением земельного полотна геотекстильной решеткой. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства Башкирии.
На это основание уложат верхний слой из асфальтобетона. Ранее на объекте переложили коммуникации, смонтировали водопропускные трубы. Чтобы на дорогу не заходили животные – поставят барьеры.
Западный обход Толбазов — новая почти 6-километровая дорога, которая соединит оренбургскую трассу и дорогу Толбазы—Давлеканово. Обход даст водителям скоростной объезд большого посёлка (население 10 тыс. человек). Ожидается, что трафик по обходу составит 500 машин в сутки. По данным госзакупок, стоимость первого этапа строительства составила 436,4 млн руб.
Срок сдачи дороги — 30 октября 2027 года. Больше фото строительства обхода здесь.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.