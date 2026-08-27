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14:51 (UTC+5), 27 Августа 2026

В Башкирии на Западном обходе Толбазов начали делать укреплённое основание

Дорогу планируют достроить через год.

Фото: УДХ РБ | udh.bashkortostan.ru
Элина Ахметова

На Западном обходе райцентра Аургазинского района приступили к устройству основания из щебня с укреплением земельного полотна геотекстильной решеткой. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства Башкирии.

На это основание уложат верхний слой из асфальтобетона. Ранее на объекте переложили коммуникации, смонтировали водопропускные трубы. Чтобы на дорогу не заходили животные – поставят барьеры.   

Западный обход Толбазов — новая почти 6-километровая дорога, которая соединит оренбургскую трассу и дорогу Толбазы—Давлеканово. Обход даст водителям скоростной объезд большого посёлка (население 10 тыс. человек). Ожидается, что трафик по обходу составит 500 машин в сутки. По данным госзакупок, стоимость первого этапа строительства составила 436,4 млн руб. 

Срок сдачи дороги — 30 октября 2027 года. Больше фото строительства обхода здесь.

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