В Башкирии на Западном обходе Толбазов начали делать укреплённое основание

На Западном обходе райцентра Аургазинского района приступили к устройству основания из щебня с укреплением земельного полотна геотекстильной решеткой. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства Башкирии.

На это основание уложат верхний слой из асфальтобетона. Ранее на объекте переложили коммуникации, смонтировали водопропускные трубы. Чтобы на дорогу не заходили животные – поставят барьеры.

Западный обход Толбазов — новая почти 6-километровая дорога, которая соединит оренбургскую трассу и дорогу Толбазы—Давлеканово. Обход даст водителям скоростной объезд большого посёлка (население 10 тыс. человек). Ожидается, что трафик по обходу составит 500 машин в сутки. По данным госзакупок, стоимость первого этапа строительства составила 436,4 млн руб.

Срок сдачи дороги — 30 октября 2027 года. Больше фото строительства обхода здесь.