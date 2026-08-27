Урожай зерна в Башкирии превысил 2 млн тонн

Как отметил Андрей Назаров, погода в этом году не балует башкирских хлеборобов. Приходится работать урывками — между дождями.
«Но наши аграрии справляются, и очень даже неплохо. Уже собрали более 2 млн тонн зерна, и это почти в полтора раза больше, чем на аналогичную дату 2025 года», — подчеркнул глава кабмина Башкирии.
Хороший урожай дали озимые зерновые культуры. Их собрали 963 тысяч тонн при средней урожайности более 35 центнеров с гектара.
Сегодня аграрии региона активно убирают основную культуру севооборота — яровую пшеницу. На данный момент обмолотили почти 13 тысяч га, или 27%. Собрали свыше 330 тысяч тонн зерна при средней урожайности 25 центнеров с гектара.
«Большие надежды возлагаем на масличные культуры, их в регионе посеяно рекордные 733 тысячи га. Начали убирать рапс, горчицу, лен, — добавил Андрей Назаров. — Скоро переключимся на подсолнечник. Виды на урожай хорошие. Надеемся, и цены на маслосемена сохранятся достойные — это важный фактор для экономики наших хозяйств».
Ранее аграрии Чишминского, Дюртюлинского, Кармаскалинского, Илишевского и Янаульского районов Башкирии поставили на внутренний рынок более 8,8 тысячи тонн продовольственной пшеницы, сообщал Башинформ.
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