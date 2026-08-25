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17:10 (UTC+5), 25 Августа 2026

Крупная партия башкирской пшеницы отправилась в регионы

Аграрии Чишминского, Дюртюлинского, Кармаскалинского, Илишевского и Янаульского районов Башкирии поставили на внутренний рынок более 8,8 тысячи тонн продовольственной пшеницы, сообщили в управлении Россельхознадзора по РБ.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Отобранные пробы зерна прошли все необходимые исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.

«По результатам энтомологических, гербологических и микологических экспертиз карантинных вредных организмов и вредителей хлебных запасов не выявлено. Перед отправкой все 140 железнодорожных вагонов с зерном прошли процедуру обеззараживания от возможного присутствия карантинных вредителей», — отметили в надзорном ведомстве.

Башкирская пшеница отправлена в Ленинградскую, Оренбургскую, Московскую области, Пермский край, Татарстан и Удмуртию.

Ранее Башинформ сообщил о том, что жатва в Башкирии достигла экватора. В закрома заложено 1,9 млн тонн зерна.

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