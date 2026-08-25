Крупная партия башкирской пшеницы отправилась в регионы

Отобранные пробы зерна прошли все необходимые исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.
«По результатам энтомологических, гербологических и микологических экспертиз карантинных вредных организмов и вредителей хлебных запасов не выявлено. Перед отправкой все 140 железнодорожных вагонов с зерном прошли процедуру обеззараживания от возможного присутствия карантинных вредителей», — отметили в надзорном ведомстве.
Башкирская пшеница отправлена в Ленинградскую, Оренбургскую, Московскую области, Пермский край, Татарстан и Удмуртию.
Ранее Башинформ сообщил о том, что жатва в Башкирии достигла экватора. В закрома заложено 1,9 млн тонн зерна.
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