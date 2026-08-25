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14:24 (UTC+5), 25 Августа 2026

Башкирские хлеборобы на полпути: в закрома заложено 1,9 млн тонн зерна

Жатва в Башкирии достигла экватора, констатировали в министерстве сельского хозяйства РБ.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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На сегодняшний день хлеборобы республики обмолотили половину площадей с зерновыми и зернобобовыми культурами — почти 650 тысяч гектаров.

«В закрома заложено 1,9 млн тонн зерна нового урожая», — отметили в аграрном ведомстве и добавили, что обеспечение региона и страны зерном соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». 
 
Лидерство по валовому намолоту продолжает уверенно удерживать Стерлитамакский район, хозяйства которого собрали 154 тысячи тонн зерна. Кроме того, «зерновой» рубеж в 100 тысяч тонн преодолели аграрии Чекмагушевского, Аургазинского и Давлекановского районов. 

Средняя урожайность – чуть менее 30 центнеров с гектара. При этом в Чекмагушевском и Кармаскалинском районах с каждого гектара собирают 47 и 44 центнера соответственно. 

Ранее минсельхоз Башкирии назвал победителей конкурсного отбора на предоставление грантов на развитие фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2026 году.

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