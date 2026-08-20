Четверг, 20 Августа 2026
Уфа
+24 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
11:36 (UTC+5), 20 Августа 2026

16 фермеров и два кооператива в Башкирии получат гранты на 156 млн рублей

Минсельхоз Башкирии назвал победителей конкурсного отбора на предоставление грантов на развитие фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2026 году.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Государственную поддержку на общую сумму свыше 156 млн рублей получат 16 фермерских хозяйств и два кооператива из разных районов республики, уточнили в минсельхозе Башкирии и добавили, что поддержка малого бизнеса в АПК соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». 
 
«В республике активно развивается и малый, и средний, и крупный бизнес в сфере АПК, благодаря многоукладной системе. Поэтому сельхозкооперативам, фермерам, в том числе и начинающим, есть где развернуться, направлений много, — подчеркнул вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. — Ждем от выигравших гранты участников конкурса успешной реализации проектов и поступательного развития». 
 
На средства гранта можно приобрести земельный участок, купить или построить здания для производства, хранения или переработки продукции, подключиться к сетям электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Кроме того, допустимо закупить транспорт, оборудование и технику, животных (кроме свиней), птицу и многое другое. 
 
Всего в 2026 году на конкурс по развитию фермерских хозяйств допущены 23 заявителя. Из них 16 набрали 10 и более баллов и прошли выездное обследование. Общая сумма грантов составила 133,6 млн рублей. 
 
Отбор по грантам на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов прошли два заявителя. Общая сумма грантов для кооперативов составила 23 млн рублей.

Ранее министерство сельского хозяйства Башкирии назвало победителей конкурса на грант «Агромотиватор»-2026 из числа участников СВО, сообщал Башинформ.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru