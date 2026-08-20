Государственную поддержку на общую сумму свыше 156 млн рублей получат 16 фермерских хозяйств и два кооператива из разных районов республики, уточнили в минсельхозе Башкирии и добавили, что поддержка малого бизнеса в АПК соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».



«В республике активно развивается и малый, и средний, и крупный бизнес в сфере АПК, благодаря многоукладной системе. Поэтому сельхозкооперативам, фермерам, в том числе и начинающим, есть где развернуться, направлений много, — подчеркнул вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. — Ждем от выигравших гранты участников конкурса успешной реализации проектов и поступательного развития».



На средства гранта можно приобрести земельный участок, купить или построить здания для производства, хранения или переработки продукции, подключиться к сетям электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Кроме того, допустимо закупить транспорт, оборудование и технику, животных (кроме свиней), птицу и многое другое.



Всего в 2026 году на конкурс по развитию фермерских хозяйств допущены 23 заявителя. Из них 16 набрали 10 и более баллов и прошли выездное обследование. Общая сумма грантов составила 133,6 млн рублей.



Отбор по грантам на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов прошли два заявителя. Общая сумма грантов для кооперативов составила 23 млн рублей.

Ранее министерство сельского хозяйства Башкирии назвало победителей конкурса на грант «Агромотиватор»-2026 из числа участников СВО, сообщал Башинформ.