В Башкирии шесть фермеров – бывших участников СВО получат 29 млн рублей

Господдержку на общую сумму 29,3 млн рублей получат шесть начинающих фермеров республики из числа участников специальной военной операции.



«Грант „Агромотиватор“ призван поддержать участников и ветеранов СВО, которые хотят открыть своё дело в сельском хозяйстве или развивать уже имеющуюся ферму. На средства гранта можно купить сельхозтехнику, животных, семена, саженцы и необходимое фермерское оборудование. Также по условиям нужно создать новые постоянные рабочие места», — пояснил вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.



Всего в 2026 году на конкурс поступило 14 заявок на участие. На защиту проектов перед конкурсной комиссией были допущены 12 претендентов, обладателями гранта стали шесть из них.



Грант «Агромотиватор» предоставляется однократно. Его минимальный размер составляет 3 млн рублей. До 7 млн рублей включительно можно получить на реализацию проекта, направленного на разведение крупного рогатого скота и (или) мелкого рогатого скота. До 5 млн рублей включительно — на реализацию проекта, направленного на иные виды деятельности. Размер собственных средств должен быть не менее 10% стоимости проекта.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Башкирии на развитие фермерства и кооперации в этом году направят почти полмиллиарда рублей — на 13% больше, чем в 2025-м.