Как в России поддержат пострадавших продавцов «Вайлдберриз»

Стали известны детали мер поддержки селлеров Wildberries, потерявших товар в результате атак БПЛА на склады компании. Планируется предоставить им годовую отсрочку уплаты налогов, причём ИП и юрлица, зарегистрированные с 1 декабря 2025 года, получат отсрочку вне зависимости от размера ущерба. Остальным продавцам предоставят отсрочку при ущербе в размере более 5%.

Отсрочка касается внутреннего НДС (ввозной НДС за импорт уплачивается в любом случае), налога на прибыль, по УСН, АвтоУСН, самозанятости и НДФЛ от предпринимательства.

Также пострадавшим предоставят отсрочку по уплате страховых взносов и авансовых платежей, которые они должны произвести с августа 2026-го по июль 2027-го. После этого задолженность можно будет погашать в течение года равными долями.

До конца года приостанавливаются налоговые проверки и проверки по уплате страховых взносов.

На полгода будут продлены предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о взыскании.

Составление перечней пострадавших селлеров возлагается на RWB (ООО «РВБ»), компания будет ежемесячно направлять списки в ФНС и Соцфонд по месту учёта продавцов. Сумму ущерба будут определять по формуле, аналогичной расчету размера компенсации из оферты Wildberries. Федеральные СМИ опросили экспертов, они считают, что компенсация может оказаться ниже реальных затрат на закупку, перевозку и хранение.

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