В Башкирии заключили 546 контрактов на приобретение жилья для сирот

В городах и районах Башкирии заключено 546 контрактов на приобретение жилья для детей-сирот, которым государство обязано их обеспечить. Об этом сообщили в минстрое РБ. Также выдано 124 сертификата на покупку жилья. Всего в этом году, согласно плану, предстоит обеспечить 756 льготников этой категории, на это бюджет выделил 2,9 млрд рублей.

Всего на сегодняшний день в очереди 7835 детей-сирот, 5346 из них исполнилось 18 лет и наступило право получить жильё.