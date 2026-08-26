В Башкирии заключили 546 контрактов на приобретение жилья для сирот

В городах и районах Башкирии заключено 546 контрактов на приобретение жилья для детей-сирот, которым государство обязано их обеспечить. Об этом сообщили в минстрое РБ. Также выдано 124 сертификата на покупку жилья. Всего в этом году, согласно плану, предстоит обеспечить 756 льготников этой категории, на это бюджет выделил 2,9 млрд рублей.
Всего на сегодняшний день в очереди 7835 детей-сирот, 5346 из них исполнилось 18 лет и наступило право получить жильё.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.