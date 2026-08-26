Уфа почти приготовилась к отопительному сезону

В Уфе в рамках подготовки к отопительному сезону проведена промывка систем центрального отопления в МКД и завершаются гидравлические испытания. На прочность проверены теплосистемы почти в 5 тыс. многоквартирных домов, всего в городе порядка 5,2 тыс. МКД. Осталось опрессовать 196 МКД.

Из 666 социальных объектов столицы республики к зиме на сегодняшний день готовы 629. Об этом сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

Итого готовность отопительных систем к работе составляет 96%.

Ранее сообщали, что по республике готовность к зиме составляет 68%.